BlaBlaCar планирует выйти на украинский рынок автобусных перевозок

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BlaBlaCar хочет выйти на украинский рынок автобусных перевозок, однако автобусов под брендом BlaBlaBus не будет.

Об этом со ссылкой на компанию сообщает ЦТС.

Как рассказали в BlaBlaCar, компания сосредоточит усилия на создании объединенной сети автобусных маршрутов и карпулинга.

В то же время ранее один из основателей BlaBlaCar Николя Брюссон заявлял, что компания запустила в Германии первый автобусный рейс BlaBlaBus, и что в планах – удвоить усилия для выхода на рынок автобусных перевозок в Украине.

В украинском офисе BlaBlaCar прокомментировали это заявление, подчеркнув, что украинский рынок существенно отличается от рынка автобусных перевозок в западноевропейских странах.

"На украинском рынке мы не планируем запускать автобусы под своим брендом. Мы понимаем, что рынок автобусных перевозок в Украине исторически формировался и сейчас функционирует по другим принципам", - отметили в компании.

И подчеркнули, что в отличие от западноевропейского, украинский автобусный рынок очень фрагментирован.

"Здесь работают сотни крупных и мелких перевозчиков. Поэтому мы фокусируемся на партнерском подходе работы с максимальным количеством украинских перевозчиков и в данный момент работаем над тем, чтобы предложить рынку комфортную модель взаимодействия, от которой бы остались в выигрыше все участники рынка, особенно пассажиры", - сказал Алексей Лазоренко, руководитель BlaBlaCar в Украине.

Напомним, что в Германии автобусный перевозчик от Blablacar начал работать с 18 июня.

Экономическая правда