BlaBlaCar планирует выйти на украинский рынок автобусных перевозок
BlaBlaCar хочет выйти на украинский рынок автобусных перевозок, однако автобусов под брендом BlaBlaBus не будет.
Об этом со ссылкой на компанию сообщает ЦТС.
Как рассказали в BlaBlaCar, компания сосредоточит усилия на создании объединенной сети автобусных маршрутов и карпулинга.
В то же время ранее один из основателей BlaBlaCar Николя Брюссон заявлял, что компания запустила в Германии первый автобусный рейс BlaBlaBus, и что в планах – удвоить усилия для выхода на рынок автобусных перевозок в Украине.
В украинском офисе BlaBlaCar прокомментировали это заявление, подчеркнув, что украинский рынок существенно отличается от рынка автобусных перевозок в западноевропейских странах.
"На украинском рынке мы не планируем запускать автобусы под своим брендом. Мы понимаем, что рынок автобусных перевозок в Украине исторически формировался и сейчас функционирует по другим принципам", - отметили в компании.
И подчеркнули, что в отличие от западноевропейского, украинский автобусный рынок очень фрагментирован.
"Здесь работают сотни крупных и мелких перевозчиков. Поэтому мы фокусируемся на партнерском подходе работы с максимальным количеством украинских перевозчиков и в данный момент работаем над тем, чтобы предложить рынку комфортную модель взаимодействия, от которой бы остались в выигрыше все участники рынка, особенно пассажиры", - сказал Алексей Лазоренко, руководитель BlaBlaCar в Украине.
Напомним, что в Германии автобусный перевозчик от Blablacar начал работать с 18 июня.
Экономическая правда
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