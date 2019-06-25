Новости 25 июня: экстрадиция Фирташа, налог на богатство и кредитные аферы Богдана

О Фирташе. Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

О налоге на богатство. Группа богатейших американцев, среди которых известный инвестор и миллиардер Джордж Сорос, выступила за налог на богатство в США.

О SkyUp. Авиакомпания обвиняет суд в затягивании с решением по лицензии перевозчика.

О мошенниках. Глава АП Андрей Богдан причастен к аферам и "фактически консультировал в кредитных мошенничествах", уверяют СМИ.

О технологиях. Третий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy прошел частично удачно. Сам Маск назвал этот запуск самым сложным за всю историю компании.

О деньгах. В октябре появится новая банкнота в тысячу гривен, а монеты 1, 2 и 5 копеек выведут из обращения.

Об энергетике. Зеленый тариф для новых наземных домашних солнечных электростанций планируют отменить с 2020 года.

О политике. Президент Владимир Зеленский предлагает уволить представителя государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" Владимира Демчишина.

О газе. ЕБРР может выделить "Нафтогазу" 60 миллионов евро кредита на закупку газа.

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