Киевский бронетанковый завод заявляет, что не покупал собственные запчасти

ГП "Киевский бронетанковый завод" заявляет, что не покупал своих же запчастей по завышенным ценам и называет информацию "Наших денег", опубликованную накануне, лживой.

Об этом 25 июня сообщает пресс-служба предприятия.

"Сообщение программы "Наши деньги" о том, что должностные лица ГП "Киевский бронетанковый завод" поставили под видом новых запчастей и комплектующих старые, не соответствует действительности и распространяет ложную информацию", - отмечает пресс-служба.

Также в госпредприятии называют ложью информация о том, что эти запчасти не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.

"Согласно результатам тендера от 10.08.2018 ООО "Торговый дом "Партсет" признан победителем на поставку запчастей к танкам Т-72 (гидроамортизаторы, катки поддерживающие, торсионы, станки НСВТ) и заключен договор №КБТЗ /ПСПК/18/52 на поставку указанных ТМЦ на общую сумму 3 824 666 грн ", - говорится в сообщении.

В предприятии заявили, что запчасти не покупали у себя же, а приняли, по условиям договора, хранения в октябре 2018 года от ООО "Партсет" ТМЦ (запчасти БТР-3Е колесные редукторы, мосты, лебедки, рычаги) на общую сумму 5 316 108 грн.

"Все приобретенные запасные части и комплектующие имеют вторую категорию и фактически новые, то есть неиспользуемые, но складского хранения. Часть комплектующих уже установлено на боевую технику ВСУ в рамках ремонтных работ", - заверили в ГП.

В бронетанковом добавили, что другие запчасти приобрели как складской запас и хранят на складах предприятия. "Ведь пока КБТЗ имеет гарантийные обязательства по ремонту и восстановлению 44 единиц БТР-3ДА и требует ремонтного фонда", - пояснили на заводе.

В ГП отметили, что приобрели все запчасти и комплектующие за счет предприятия.

Также сообщается, что приобретенные детали изначально не планировали устанавливать в рамках ГОЗ на новые изделия, поэтому обвинения СМИ называют абсурдными.

Отмечается, что весь товар находится на складе предприятия. Также на заводе готовы дать возможность проверить качество закупленных запчастей.

Напомним, 24 июня "Наши деньги" со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева сообщали, что Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц ГП "Киевский бронетанковый завод" в присвоении средств через соглашения с ООО "Торговый дом "Партсет" по ремонту и закупки деталей к бронетранспортеров на 9,14 млн грн.