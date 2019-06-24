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Россия продлила санкции на продукцию из ЕС

Понедельник, 24 июня 2019, 15:22

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", указ Путина опубликован на портале правовой информации.

Лидеры ЕС на саммите на прошлой неделе согласовали продление экономических санкций против России еще на полгода. Евросоюз ввел санкции против ЕС летом 2014 года из-за незаконной аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

В августе 2014 года Россия в ответ на решение Евросоюза ввела в год эмбарго, запретив импорт продовольствия из Европы, США и других стран, поддерживающих санкции против России.

Под пищевые контрсанкции подпадают овощи и фрукты, рыба, молоко и молочная продукция, свинина, говядина и мясо птицы.

20 июня Путин заявил, что потери России в результате введенных против нее с 2014 года ограничений составляют 50 млрд долл.

Европейская правда

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Россия ЕС санкции

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