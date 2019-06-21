Страны Балтии утвердили отключение от электросетей России

В Брюсселе руководители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Еврокомиссии утвердили календарь работ по отключению линий электропередачи стран Балтии от постсоветской системы и их синхронизации с Западной Европой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Соглашение подписано", - сказала представитель президента Литвы Дали Грибаускайте по связям с общественностью Живиле Диджгальвене.

В соглашении предусмотрено, что синхронизацию необходимо реализовать до 2025 года, а ЕК будет участвовать в переговорах с Россией и Беларусью с целью согласованного отключения.

Предусмотрено также завершение до 2020 года оценки инвестиционных заявок и предложений на финансирование морского кабеля в Польшу Harmony Link, который усилит мощности передачи электроэнергии, а также завершение финансирования связанного с этим укрепления внутренних сетей.

Конкурс на прокладку кабеля должны объявить в 2021 году, а процедура должна начаться 2023 года. В документе также сказано, что до 2021 года необходимо обеспечить системные мощности для синхронизации того же года надо принять в эксплуатацию автотрансформаторы в литовском Алитусе.

Грибаускайте заявила, что это соглашение является более конкретной, чем подписанные ранее документы по синхронизации.

"Раньше были политические обещания, декларации, а это документ реализации, который четко предусматривает, когда полагаем, что делаем, когда завершаем, как это делаем", - сказала она.

В июне Балтийские страны планировали провести испытания работы системы ЛЭП в изолированном режиме, однако Латвия и Эстония решили отложить его на неопределенный срок.

Президент подчеркнула, что это обусловлено техническими, а не политическими причинами. Лидеры стран региона и ЕК подписали соглашение накануне саммита ЕС.

Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в ​​Москве и электросетей России.

После долгих взаимных споров страны Балтии в 2018 году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу. Сейчас между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности хотят усилить с помощью прокладки новой морской перемычки Harmony Link.

Европейская правда