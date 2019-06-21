Страны Балтии утвердили отключение от электросетей России
В Брюсселе руководители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Еврокомиссии утвердили календарь работ по отключению линий электропередачи стран Балтии от постсоветской системы и их синхронизации с Западной Европой.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
"Соглашение подписано", - сказала представитель президента Литвы Дали Грибаускайте по связям с общественностью Живиле Диджгальвене.
В соглашении предусмотрено, что синхронизацию необходимо реализовать до 2025 года, а ЕК будет участвовать в переговорах с Россией и Беларусью с целью согласованного отключения.
Предусмотрено также завершение до 2020 года оценки инвестиционных заявок и предложений на финансирование морского кабеля в Польшу Harmony Link, который усилит мощности передачи электроэнергии, а также завершение финансирования связанного с этим укрепления внутренних сетей.
Конкурс на прокладку кабеля должны объявить в 2021 году, а процедура должна начаться 2023 года. В документе также сказано, что до 2021 года необходимо обеспечить системные мощности для синхронизации того же года надо принять в эксплуатацию автотрансформаторы в литовском Алитусе.
Грибаускайте заявила, что это соглашение является более конкретной, чем подписанные ранее документы по синхронизации.
"Раньше были политические обещания, декларации, а это документ реализации, который четко предусматривает, когда полагаем, что делаем, когда завершаем, как это делаем", - сказала она.
В июне Балтийские страны планировали провести испытания работы системы ЛЭП в изолированном режиме, однако Латвия и Эстония решили отложить его на неопределенный срок.
Президент подчеркнула, что это обусловлено техническими, а не политическими причинами. Лидеры стран региона и ЕК подписали соглашение накануне саммита ЕС.
Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.
После долгих взаимных споров страны Балтии в 2018 году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу. Сейчас между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности хотят усилить с помощью прокладки новой морской перемычки Harmony Link.
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