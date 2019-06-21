СБУ раскрыла схему поставки наличных боевикам

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали канал финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ 21 июня.

Оперативники спецслужбы установили, что группа переселенцев с оккупированных территорий, временно проживающих в Киеве, организовали перевод средств для финансового обеспечения боевиков.

Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников НЗФ "ДНР".

Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банках.

В ходе досудебного расследования сотрудники СБ Украины задокументировали, что преступная схема функционирует с 2016 года, общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти 5 миллионов гривен.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам служебных, жилых помещений и в автотранспорте фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, 49 банковских карточек и "черную" бухгалтерию, которая доказывает проведения незаконных сделок.