Украинские политики летали в Вену на день рождения Фирташа — "Схемы"

Поздравить украинского олигарха Дмитрия Фирташа с 54-ым днем рождения в столице Австрии, Вене, приехали влиятельные украинские политики и бизнесмены.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы: коррупция в деталях".

Свой день рождения Фирташ праздновал в ресторане Il Melograno. Среди гостей были нардеп Оппозиционного блока, который баллотировался в президенты от политсилы "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, нардеп от Оппозиционного блока, экс-глава Черновицкой ОГА Михаил Папиев, депутат от Воли народа Иван Фурсин, бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы, экс-глава Администрации президента Сергей Левочкин, депутат от Оппозиционного блока, который голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года Иван Мирный и другие.

Не только на входе в заведение, но и на подступах к улице, где проходило празднование, стояла охрана. Бодигарды пытались скрыть гостей от камер журналистов.

Гости начали расходиться примерно в час ночи. На улице возле заведения образовалась пробка из автомобилей премиум-класса.

Григорий Суркис сказал журналистам, что гордится дружбой с Фирташем и считает его патриотом. Бойко заверил, что его с олигархом связывают только "дружеские отношения".