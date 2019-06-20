ФРС США сохранила процентную ставку

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%.

Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"В соответствии со своим уставным мандатом Комитет стремится содействовать максимальной занятости и стабильности цен. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 2,25 до 2,5 %", - говорится в сообщении.

За это решение проголосовали 9 из 10 членов комитета, один из них выступил против.

ФРС США не ожидает сокращения базовой процентной ставки в этом году, но прогнозирует ее снижение на 2020 год.

Ожидалось, что ставка будет сохранена на уровне 2,25-2,5%. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали, что вероятность сохранения показателя на прежнем уровне составляла 75,5%.

Кроме того, 96 из 97 опрошенных агентством Блумберг экспертов ожидали сохранения процентной ставки, и только один из них - снижения ставки до уровня 2-2,25%.

В 2018 году ФРС повышало ставку четыре раза: 21 марта - до 1,5-1,75%, 13 июня - до 1,75-2%, 26 сентября - до 2-2,25% и 19 декабря - до 2,25-2,5%.

ФРС опубликовала обновленный прогноз по основным макроэкономическим показателям. Так, регулятор сохранил прогноз роста ВВП США в 2019 году на уровне 2,1%, увеличив прогноз на 2020 год с 1,9% до 2%.

Также был снижен прогноз инфляции США на 2019 год до 1,5% с 1,8%, на 2020 год - до 1,9% с 2%.

Уровень безработицы в США, по прогнозам регулятора, снизится до 3,6% в 2019 году и будет находиться на уровне 3,7% в 2020 году.

Комитет заявил, что по-прежнему видит возможность роста экономической активности США, рынка труда, а также уровня инфляции, близкой к 2%, однако отмечает возросшую неопределенность в отношении этого прогноза и планирует принимать дальнейшие решения в зависимости от поступающей информации.

Следующее заседание ФРС США состоится 30-31 июля 2019 года.

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Напоминаем:

Федеральная резервная система просигнализировала о временном завершении повышения процентной ставки и готовности быть гибкой в вопросе сокращения своих вложений в облигации.

Последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.

С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

На данный момент ФРС ежемесячно сокращает свои вложения на 50 млрд долларов. Дональд Трамп подверг критике такие действия Пауэлла.

Решение сокращать объем вложений ФРС приняла еще в сентябре 2017 года, когда ей руководила Джанет Йеллен. Тогда активы ЦБ составляли 4,5 трлн долларов.

Сокращение активов началось с 10 млрд долларов в месяц путем отказа от ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги США.

При нынешних темпах сокращение баланса, скорее всего, займет до 3,5 лет, он будет доведен до 2,5 трлн долларов.

Экономическая правда