Хорватия увеличила квоту на иностранных работников, чтобы спасти туристический сезон

Правительство Хорватии решило увеличить квоту для иностранных работников в сфере туризма на 2 тысячи человек и на тысячу в строительном секторе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Этот шаг власть сделала по просьбе работодателей, которые предупредили, что дефицит рабочей силы может подорвать туристический сезон.

Туристическая отрасль Хорватии составляет почти 20% ВВП страны.

Оппозиция получила возможность покритиковать правительство, сказав, что оно отвечает за десятки тысяч людей трудоспособного возраста, которые выезжают из Хорватии.

Напомним, недавно Чехия удвоила квоту на трудоустройство украинцев.

Европейская правда