Корейская компания построит на Закарпатье солнечные электростанции

Корейская компания GS Engineering & Construction Co. планирует построить две солнечные электростанций мощностью 12,6 мегаватт и 11,5 мегаватт в Закарпатской области.

Об этом со ссылкой на YohnAP News сообщает Интерфакс-Украина.



Стоимость реализации проекта составляет 24 млн долларов.

Запустить станции планируется в апреле 2020 года.

Как заявили в компании, объекты будут эксплуатироваться в течение 20 лет после завершения строительства.

GS E &C является частью GS Group. Последняя в 2005 году отделилась от крупнейшего концерна по производству техники LG.

В настоящее время GS Engineering and Construction является управляющей компанией большого количества энергогенерирующих предприятий.

Напомним:

В июне 2019 года на Киевщине построили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше.

Кроме того, норвежцы построят солнечную электростанцию в Черкасской области, на что Европейский банк реконструкции и развития предоставит 19,7 млн евро кредита.

В начале 2019 года ДТЭК Ахметова запустила одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций.

Кроме того, эмиратская компания построит солнечные электростанции в Украине за 2 миллиарда долларов.