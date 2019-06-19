Google планирует вложить миллиард долларов в строительство доступного жилья

Залив Сан-Франциско

Google планирует инвестировать миллиард долларов в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско в ближайшие десять лет.

Об этом сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи в блоге компании, передает "Интерфакс-Украина".

Google намерена перенаправить как минимум 750 млн долларов с содержания офисных и коммерческих помещений на строительство не менее 15 тысяч домов для людей с самым разным уровнем дохода, включая семьи со средним или низким уровнем дохода.

Еще 250 млн долларов компания потратит на создание инвестиционного фонда, который должен помочь девелоперам построить как минимум 5 тысяч единиц доступного жилья.

Также Google выделит 50 млн долларов на гранты для некоммерческих организаций, которые занимаются проблемами бездомности и перемещения населения.

Успех Google и других технологических компаний Силиконовой долины привел к значительному росту стоимости жилья в районе залива Сан-Франциско, отмечает агентство Bloomberg.

Напомним:

Бывшая жена основателя Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Маккензи Безос решила отдать на благотворительность половину своего состояния, которое оценивается примерно в 37 миллиардов долларов и обеспечило ей 22 место в списке миллиардеров Bloomberg.

Таким образом она присоединилась к запущенной в 2010 году инициативе Уоррена Баффета и Билла Гейтса для самых богатых людей отдавать половину своего состояния на благотворительность.

Общее количество участников инициативы "Клятва дарения" (The Giving Pledge) составляет 204 человека, в том числе - Майкл Блумберг, Марк Цукерберг и Ричард Брэнсон.

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