Google планирует вложить миллиард долларов в строительство доступного жилья
Google планирует инвестировать миллиард долларов в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско в ближайшие десять лет.
Об этом сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи в блоге компании, передает "Интерфакс-Украина".
Google намерена перенаправить как минимум 750 млн долларов с содержания офисных и коммерческих помещений на строительство не менее 15 тысяч домов для людей с самым разным уровнем дохода, включая семьи со средним или низким уровнем дохода.
Еще 250 млн долларов компания потратит на создание инвестиционного фонда, который должен помочь девелоперам построить как минимум 5 тысяч единиц доступного жилья.
Также Google выделит 50 млн долларов на гранты для некоммерческих организаций, которые занимаются проблемами бездомности и перемещения населения.
Успех Google и других технологических компаний Силиконовой долины привел к значительному росту стоимости жилья в районе залива Сан-Франциско, отмечает агентство Bloomberg.
Напомним:
Бывшая жена основателя Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Маккензи Безос решила отдать на благотворительность половину своего состояния, которое оценивается примерно в 37 миллиардов долларов и обеспечило ей 22 место в списке миллиардеров Bloomberg.
Таким образом она присоединилась к запущенной в 2010 году инициативе Уоррена Баффета и Билла Гейтса для самых богатых людей отдавать половину своего состояния на благотворительность.
Общее количество участников инициативы "Клятва дарения" (The Giving Pledge) составляет 204 человека, в том числе - Майкл Блумберг, Марк Цукерберг и Ричард Брэнсон.
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