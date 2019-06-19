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В Киеве реализуют больше 500 проектов, улучшающих жизнь, больше всего - в Дарницком районе

Среда, 19 июня 2019, 13:51
 

В результате четвертого в текущем году голосования за проекты Общественного бюджета победителями стали 554 проекта на общую сумму около 160 миллионов гривень.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице народный депутат, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

Всего было подано 2119 инициатив - это почти вдвое больше прошлогодних показателей. К голосованию присоединилось около 192 тысяч человек, отметил Белоцерковец.

Наибольшее количество проектов-победителей представлено ​​в категориях: образование (294), коммунальное хозяйство и энергосбережение (53), спорт (48), культура и туризм (38).

Среди районов, проекты по совершенствованию которых победили в голосовании, лидерами являются Дарницкий, Днепровский и Оболонский. Кроме того, среди победителей - 82 общегородских проекты, рассказал нардеп.

Напомним, ранее в распоряжение ЭП попала бюджетная декларация на 2020 год. Какими видят чиновники минимальную зарплату, соцстандарты, субсидии, налоги и какие есть риски - читайте в публикации ЕП: Бюджет-2020. Что планирует правительство и чего ждать украинцам.

Экономическая правда

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Киев КГГА

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