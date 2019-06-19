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Украинский лес-кругляк попал в отчет Еврокомиссии об ограничении в торговле с партнерами

Среда, 19 июня 2019, 11:26

В отчете Европейской комиссии по торговле и инвестициям за 2018 год упомянут спор с Киевом о запрете экспорта необработанной древесины из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Случай с недавним началом процедуры Украины по Соглашению об ассоциации (относительно запрета на экспорт древесины) - что, собственно говоря, событие 2019 года, - показывает, что при необходимости Комиссия не стесняется перейти к двустороннему урегулирования споров, как это предусмотрено в ее соглашениях о свободной торговле", - говорится в документе.

В отчете говорится, что Китай является наиболее торгово-ограниченным партнером ЕС из 37 барьерами, зарегистрированными в 2018 году - это на четыре больше, чем годом ранее, что повлияло на экспорт ЕС на сумму 25,7 млрд евро.

Россия заняла второе место с 34 барьерами. Торговая напряженность между ЕС и США также увеличилась в прошлом году до 23 барьеров - на четыре больше, чем в 2017 году, что повлияло на экспорт ЕС на сумму 6,8 млрд евро.

Напомним, в январе ЕС подал запрос на проведение консультаций с Украиной. Такие консультации являются первой стадией разрешения споров в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Украинская правда

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экспорт Еврокомиссия

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