"Укргазвыдобування" выиграло все семь лотов аукциона по продаже нефтегазовых спецразрешений

АО "Укргазвыдобування" в рамках третьего электронного нефтегазового аукциона выиграло все семь лотов по продаже специальных разрешений на пользование участками.

Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, "Укргазвыдобування" выиграло:

Лицензию на Ясенскую площадь, предложив 19,03 млн грн при стартовой цене 18,83 млн грн. Конкуренцию составило ЧП "Оптима-Ресурс" (Полтава).

Лицензию на Каховскую площадь - увеличив цену до 2,7 млн грн со стартовых 2,66 млн грн. Конкурент – ООО "Евроконсалт-груп" (Киев).

Лицензию на Орельско-Брусовскую площадь - предложив 23,51 млн грн при стартовой цене 23,11 млн грн. Конкурент – "Евроконсалт-груп".

Лицензию на Роздоловско-Успеновскую-1 площадь - увеличив цену до 6,91 млн грн со стартовых 6,81 млн грн. Конкурент – "Евроконсалт-груп".

Лицензию на Роздоловско-Успеновскую-2 площадь выиграло, предложив 3,16 млн грн при стартовой цене 3,1 млн грн. Конкурент – ООО "Нова Сталь"(Днепр).

Лицензию на Гошковскую площадь - увеличив цену до 28,875 млн грн со стартовых 19,25 млн грн. Конкурент – "Евроконсалт-груп".

Лицензию на Болеховско-Смолянскую площадь - предложив 5 млн грн при стартовой цене 2,45 млн грн. Конкурент –" Евроконсалт-груп".

В то же время отмечается, что Восточно-Космацкая (стартовая цена - 8,98 млн грн) и Юго-Сливкинская (8,79 млн грн) нефтегазовые площади никого не заинтересовали, из-за чего торги по ним отменили.

Как сообщалось, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже спецразрешений на пользование недрами. В соответствии с ним, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги.

Госслужба геологии и недр в 2019 году выставит на электронные торги около 70 участков полезных ископаемых (30 – углеводородные, 40 – рудные и нерудные).

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Напомним, что в феврале "Укргазвыдобування" по результатам тендера заключило соглашение с американской компанией "DeGolyer and MacNaughton Corp." об оценке своих запасов углеводородов за 20,25 млн гривень.

Как сообщалось, чтобы избавиться от энергетической зависимости, Украина должна увеличить добычу газа. Читайте детальнее в колонке ЭП: Добыча газа в ловушке местных советов.

Экономическая правда