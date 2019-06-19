Facebook, Twitter и Google будут бороться с сомнительным контентом

Компании Facebook, Twitter и Google совместно с крупными рекламными агентствами создадут набор протоколов для защиты пользователей в сети.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что Publicis, Omnicom и WPP, а также бренды Procter&Gamble, Unilever, Adidas, Mars и другие разработают с технологическим компаниями набор протоколов для защиты людей и брендов в сети.

За процессом совместной работы над решением этой проблемы будет наблюдать Всемирная федерация рекламодателей.

В инициативную группу также войдут Mastercard, General Mills, GSK Consumer, Verizon Media.

"Мы должны лучше защищать пользователей Интернета, работая над созданием среды, в которой решаются проблемы с запугиванием и дезинформацией, где личные данные защищены и используются ответственно, где все, особенно дети, лучше защищены от вреда", - говорится в заявлении Всемирной федрации рекламодателей.

По информации издания, первая встреча между сторонами должна состояться 19 июня.

Украинская правда