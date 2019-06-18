Если Украина не справится с анбандлингом, Россия использует это в свою пользу — Коболев

"Газпром" стремится прекратить транзит через Украину и возложить на нее ответственность за это.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в Facebook в ответ на заявление "Газпрома".

"Одним из ключевым элементов стратегии Газпрома является прекращение транзита через Украину с возложением ответственности на нас самих", - написал Коболев.

Он процитировал руководителя юрдепартамента "Газпрома" Сергея Кузнеца: "Нас много раз призывали заключить контракт на европейских условиях, но пока это невозможно. Только на прошлой неделе было опубликовано постановление, задающее направление реформирования "Нафтогаза".

"Речь идет о постановлении Кабинета министров Украины и анбандлинг, за которым россияне пристально следят", - отметил Коболев.

"Если при выделении независимого оператора ГТС Украины применит неверную модель, которая будет не в полной мере соответствовать европейскому праву - россияне этим обязательно воспользуются", - утверждает он.

Глава "Нафтогаза" привел пример: "Если новый оператор получит ГТС на условиях договора хозяйственного ведения - это станет настоящим подарком для Кремля. Там прекрасно понимают, что такая архаичная юридическая модель не соответствует требованиям европейского энергетического законодательства и смогут это очень легко объяснить, воспользовавшись принципом "сущность выше формы"".

"А когда они это объяснят, то именно этот аргумент и будет использован как основной тезис, почему Газпром не может подписать новый контракт с новым обособленным оператором ГТС по европейскому праву. Это очевидно всем европейским игрокам газового рынка, о чем нас неоднократно предупреждали", - написал Коболев.

Он призвал правительство и все вовлеченные стороны тщательно взвешивать решения, касающиеся анбандлинга.

"Даже один неверный шаг может привести к многомиллиардным денежным и неоценимым репутационным потерям для Украины", - предостерегает Коболев.

Напомним, ранее исполнительный директор НАК Юрий Витренко "Газпром" не предлагал НАК "Нафтогаз Украины" никаких "мировых соглашений", а только продолжает настаивать на отмене обязательств по решениям международных арбитражей.