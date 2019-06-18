Миллениалы на рынке труда: хотят работать в ІТ и готовы к переезду за границу

На сегодняшний день миллениалы (лица от 19 до 35 лет) - это активная возрастная группа в вопросе поиска работы, количество размещенных резюме которых составляет 58%.

Об этом сообщает кадровый портал hh.ua.

Так, представители этого поколения чаще всего ищут вакансии по таким профессиональным сферам как: "Начало карьеры", "IТ, телеком", "Продажи", "Маркетинг", "Админ. персонал".

При этом в профсферах "Бухгалтерия", "Транспорт" и "Производство" показатели в этой возрастной группе несколько ниже, чем в среднем на рынке труда.

Как отмечается, в профсфере "Начало карьеры", которая занимает лидирующие позиции по количеству резюме, CV размещают не только кандидаты без опыта.

"Практически каждое пятое резюме в ней принадлежит соискателю, который имеет за плечами определенный профессиональный стаж (иногда более 6 лет), но пока хочет реализовать себя в новой области", - пояснили эксперты.

Самые популярные специализации профсферы "Начало карьеры" для поисковиков-милениалив - это "IT и мультимедиа", "Искусство, развлечения, СМИ", "Продажи", "Маркетинг, реклама, PR" и другие.

Кроме того, в желанных специализациях для кандидатов в возрасте от 19 до 35 лет вошли: "Программирование", "Управление проектами", "Web мастер" и "Web инженер" в профсфери IT и "PR, маркетинговые коммуникации", "Интернет-маркетинг" и "Копирайтер" в профсфери "Маркетинг, реклама, PR".

Что касается режима работы, то миллениалы все чаще хотят иметь гибкий график и частичную занятость.

"Почти каждый пятый соискатель интересуется работой с частичной занятостью, 17% ищут предложения с гибким графиком и 16% - удаленную работу", - отметили в hh.ua.

Более того, миллениалы не только с легкостью меняют работодателей, но и страны проживания.

"Анализ базы резюме hh.ua | grc это подтверждает. Лиц в возрасте от 19 до 35 лет, приходится 60% всех резюме, где поисковики декларируют свою готовность к переезду", - отметили эксперты.

В топ-5 самых желанных стран для миллениалов вошли: Польша (17%), Германия (7%), Китай (6%), Италия (5%) и США (5%).

"Причем, если к переезду в большинство из этих стран чаще готовы специалисты из профсфер "ІТ, телеком", "Начало карьеры" и "Маркетинг", то в Китай стремятся представители таких профсфер, как "Админ. персонал" и "Производство", - резюмировали эксперты.

Как сообщалось ранее, наиболее конкурентными профсферами на рынке труда стабильно остаются: "Высший менеджмент", "Начало карьеры" и "Юриспруденция".

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О том, почему миллениалам так трудно живется, читайте в публикации: Почему милениалы выгорают? Как это может объяснить "дилемма заключенных".

Экономическая правда