Украинский сервис поиска билетов RailwayBot получил интеграцию с Google Wallet

Украинский бот для поиска железнодорожных билетов RailWayBot получил интеграцию с сервисом Google Wallet.

Об этом со ссылкой на сообщение сооснователя проекта Антона Библю передает AIN.ua.

"Сегодня RailwayBot первым в Украине (и не только) представил интеграцию с Google Pay (for Passes). Теперь можно сохранить свой купленный билетик на поезд в этот аналог Wallet от Android и удобно с ним взаимодействовать", - сообщил Библя.

После сохранения билет "напомнит о себе" за два часа до отправления и будет доступен в любое время в приложении Google Pay, пояснил он.

По словам сооснователя проекта, переговоры с американским офисом Google длились более полугода.

Wallet — электронный кошелек, куда можно добавить электронные билеты с QR-кодом при помощи инструментария Google Pay for Passes.

RailwayBot - помогает искать и мониторить билеты на украинские поезда. Со временем разработчик обещает добавить опцию мониторинга билетов для поездок за границу.

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