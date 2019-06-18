Фонд гарантирования сообщил, сколько средств у него на счетах

По состоянию на 1 июня 2019 года общая сумма средств, саккумулированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составляет 8,721 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 июня 2019 года составляет 8 721,052 млн грн", - говорится в сообщении.

Поступления в Фонд гарантирования от регулярного сбора за январь-май 2019 года составили 1 774,176 млн грн.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26.02.2012), в пределах гарантированного возмещения по состоянию на 1 июня 2019 года составляла 89 446,4 млн грн.

По состоянию на 1 июня 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования числится 75 банков-участников.