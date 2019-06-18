Dragon Capital планирует приобрести 100% акций страхового гиганта AIG

Компания DRGN Limited (Кипр), связанная с компанией Dragon Capital, заявила о намерении приобрести 8877 простых именных акций (100% - ред.) ЧАО "АИГ Украина Страховая компания" (Киев).

Об этом со ссылкой на сообщение в системе раскрытия информации НКЦБФР сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении, ранее у DRGN Limited и аффилированных с ней лиц не было акций "АИГ Украина Страховая компания".

В компании Dragon Capital не прокомментировали возможное приобретение.

Как сообщалось, DRGN Limited принадлежит 6,9192% акций СК "Универсальная" (Киев). DRGN Limited, зарегистрирована на Кипре по тому же адресу, что и Dragon Capital Investments.

Ранее "АИГ Украина Страховая компания" сообщила, что решение о прекращении деятельности и аннулировании лицензий является частью глобальной стратегии AIG.

"Опыт деятельности AIG в Украине был исключительно позитивным", - говорилось в решении собрания акционеров "АИГ Украина Страховая компания" от 30 мая 2019 года, обнародованном в газете "Урядовый курьер".

Согласно ему, акционеры приняли решение о прекращении предоставления финансовых услуг и обращении в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, с заявлением об аннулировании ее лицензий и исключении информации о финансовом учреждении и Реестра финансовых учреждений страны.

Нацкомфинуслуг распоряжением от 6 июня 2019 года приняла решение об аннулировании восьми лицензий на добровольные виды страхования выданные "АИГ" по заявлению компании. Однако решение вступает в силу через месяц после его принятия.

По итогам 2018 года "АИГ " сократила активы на 34,2% по сравнению с 2017 годом – до 84,058 млн грн. Год страховщик завершил с чистой прибылью 1,554 млн грн (в 4,9 раза меньше). Собственный капитал снизился на 6,4% - до 80,218 млн грн, уставный остался без изменений – 23,461 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность страховщика уменьшилась в 5,3 раза - до 3,472 млн грн.

Денежные средства и их эквиваленты возросли на 7,8% - до 80,244 млн грн.

Текущие обязательства сократились на 36,6% - до 3,840 млн грн.

"АИГ Украина Страховая компания" зарегистрирована в 2000 году. Специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования. По данным НКЦБФР, 99,9775% ее акций принадлежит AIG Mea Holdings Limited (Арабские Эмираты).

Напомним:

В феврале Dragon Capital инвестировал в большую IT–компанию.

В марте Dragon Capital приобрел еще один ТРЦ на Позняках.

А в мае Dragon Capital продал компании "Дельта Вилмар" производителя продуктов питания "Чумак".