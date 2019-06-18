Скандального экс-президента УЕФА Платини арестовали по подозрению в коррупции

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестовали по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на французские СМИ.

Платини задержали 18 июня во французском Нантерре.

Это связано с расследованием о присуждении Катара права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

По данным СМИ, также в рамках расследования допросили французского политика Клода Геана, который входил в правительство во время президентства Николя Саркози.

Катар выбрали для проведения ЧМ-2022 по итогам заседания исполкома ФИФА в декабре 2010 года (тогда же ЧМ-2018 решили проводить в России). После этого начали появляться журналистские расследования, в которых говорилось о возможной коррупционной схеме при выборе страны.

ФИФА поручила независимой комиссии провести расследование возможных фактов коррупции. В 2014 году комиссия сделала вывод, что доказательств коррупционного сговора нет.