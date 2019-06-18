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МАУ запустила прямые ежедневные рейсы Киев-Измир

Вторник, 18 июня 2019, 12:16

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" к летнему сезону запустила регулярный рейс из Киева в Измир (Турция).

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"15 июня 2019 года МАУ выполнила первый прямой регулярный рейс в Измир, который стал третьим - после Стамбула и Анкары - направлением полетов МАУ в Турции", - говорится в сообщении.

Новые рейсы МАУ выполняются ежедневно на самолетах Boeing 737-800 и Embraer-145/190.

Пассажирам доступен эконом-премиум класс обслуживания с расширенным спектром услуг.

Расписание рейсов:

№ рейса

Направление

Дни

Вылет

Прилет

PS701

Киев - Измир

1234567

11:05

13:25

PS702

Измир - Киев

1234567

14:10

16:40

"Благодаря удобному расписанию, рейс оптимально стыкуется с сетью внутренних маршрутов МАУ в/из Ивано-Франковска, Львова, Днепра, Запорожья, Одессы, Харькова, Херсона и Черновцов", - подчеркнули в авиакомпании.

В МАУ напомнили, что Измир - это один из крупнейших туристических центров Турции, из которого путешественники могут легко добраться до таких легендарных мест как Эфес и Троя, а также на пляжные курорты Чемше, Кушадасы и Алачаты.

Как ранее отмечали в МАУ, минимальная стоимость перелета в одну сторону с учетом налогов и сборов составит 819 гривень при условии заблаговременного бронирования.

Билеты можно приобрести на сайте, в кассах и контактном центре авиакомпании МАУ, а также в специализированных агентствах.

Экономическая правда

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