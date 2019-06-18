МАУ запустила прямые ежедневные рейсы Киев-Измир
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" к летнему сезону запустила регулярный рейс из Киева в Измир (Турция).
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
"15 июня 2019 года МАУ выполнила первый прямой регулярный рейс в Измир, который стал третьим - после Стамбула и Анкары - направлением полетов МАУ в Турции", - говорится в сообщении.
Новые рейсы МАУ выполняются ежедневно на самолетах Boeing 737-800 и Embraer-145/190.
Пассажирам доступен эконом-премиум класс обслуживания с расширенным спектром услуг.
Расписание рейсов:
|
№ рейса
|
Направление
|
Дни
|
Вылет
|
Прилет
|
PS701
|
Киев - Измир
|
1234567
|
11:05
|
13:25
|
PS702
|
Измир - Киев
|
1234567
|
14:10
|
16:40
"Благодаря удобному расписанию, рейс оптимально стыкуется с сетью внутренних маршрутов МАУ в/из Ивано-Франковска, Львова, Днепра, Запорожья, Одессы, Харькова, Херсона и Черновцов", - подчеркнули в авиакомпании.
В МАУ напомнили, что Измир - это один из крупнейших туристических центров Турции, из которого путешественники могут легко добраться до таких легендарных мест как Эфес и Троя, а также на пляжные курорты Чемше, Кушадасы и Алачаты.
Как ранее отмечали в МАУ, минимальная стоимость перелета в одну сторону с учетом налогов и сборов составит 819 гривень при условии заблаговременного бронирования.
Билеты можно приобрести на сайте, в кассах и контактном центре авиакомпании МАУ, а также в специализированных агентствах.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua