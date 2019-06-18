"Укрзализныця" снизит на 20% стоимость перевозки зерна и металла в порты Азовского моря
АО "Укрзализныця" готова дать скидку 20% на перевозку зерна и металла в порты Мариуполя и Бердянска.
Об этом рассказали "Укрзализныце" в ответ на запрос НВ Бизнес.
"Клиенты Мариупольского и Бердянского морского торгового порта, расположенных на Азовском море, могут получить от АО "Укрзализныця" скидку на перевозку экспортных грузов", - говорится в сообщении
Об этом удалось договориться на совещания 13 марта при Министерстве инфраструктуры, на котором обсуждались вопросы формирования и установления железнодорожных тарифов на перевозку грузов в направлении указанных портов.
В УЗ рассказали также, что проведен анализ возможности оптимизации рентабельных тарифов в направлении украинских портов Азовского бассейна.
Отмечается, что от самих портов поступили обращения и предложения по установлению льготных тарифов на перевозку грузов ж/д транспортом в пределах Украины.
Так, обращение Мариупольского морпорта было вынесено на рассмотрение Тарифной комиссии "Укрзализныци".
Последняя и приняла решение "предоставить на условиях отложенного тарифа скидку в размере 20% к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги на перевозки зерновых грузов, отправляемых со станций железных дорог Украины на экспорт через ГП "Мариупольский морской торговый порт".
В то же время в УЗ акцентируют, что нужно выполнять гарантированы месячные объемы в размере 30 тыс. тонн.
"Действие льготного тарифа установлено на период с 1 сентября по 31 декабря 2019", — сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Бердянский морской порт обратился по предоставлению скидки к тарифам на перевозку железнодорожным транспортом металлопродукции объемом 40 тыс. тонн ежемесячно в размере не менее чем 20%.
Однако для вынесения вопроса на рассмотрение тарифной комиссии УЗ железнодорожники предложили порту предоставить гарантийные письма отправителей об объемах запланированных перевозок грузов ж/д транспортом через Бердянский порт.
"На сегодняшний день официальных ответов о гарантиях объемов в адрес общества не поступало", — сообщили в "Укрзализныце".
Как сообщалось, после строительства моста в Керченском проливе грузооборот украинских портов Азовского моря снизился.
Напомним:
В 2017 году морские порты Украины обработали 132,9 млн тонн грузов, что на 0,9% больше показателей 2016 года.
За пять лет украинские порты на Азове уменьшили перевалку почти вдвое.
Экономическая правда
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