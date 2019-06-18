"Укрзализныця" снизит на 20% стоимость перевозки зерна и металла в порты Азовского моря

АО "Укрзализныця" готова дать скидку 20% на перевозку зерна и металла в порты Мариуполя и Бердянска.

Об этом рассказали "Укрзализныце" в ответ на запрос НВ Бизнес.

"Клиенты Мариупольского и Бердянского морского торгового порта, расположенных на Азовском море, могут получить от АО "Укрзализныця" скидку на перевозку экспортных грузов", - говорится в сообщении

Об этом удалось договориться на совещания 13 марта при Министерстве инфраструктуры, на котором обсуждались вопросы формирования и установления железнодорожных тарифов на перевозку грузов в направлении указанных портов.

В УЗ рассказали также, что проведен анализ возможности оптимизации рентабельных тарифов в направлении украинских портов Азовского бассейна.

Отмечается, что от самих портов поступили обращения и предложения по установлению льготных тарифов на перевозку грузов ж/д транспортом в пределах Украины.

Так, обращение Мариупольского морпорта было вынесено на рассмотрение Тарифной комиссии "Укрзализныци".

Последняя и приняла решение "предоставить на условиях отложенного тарифа скидку в размере 20% к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги на перевозки зерновых грузов, отправляемых со станций железных дорог Украины на экспорт через ГП "Мариупольский морской торговый порт".

В то же время в УЗ акцентируют, что нужно выполнять гарантированы месячные объемы в размере 30 тыс. тонн.

"Действие льготного тарифа установлено на период с 1 сентября по 31 декабря 2019", — сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Бердянский морской порт обратился по предоставлению скидки к тарифам на перевозку железнодорожным транспортом металлопродукции объемом 40 тыс. тонн ежемесячно в размере не менее чем 20%.

Однако для вынесения вопроса на рассмотрение тарифной комиссии УЗ железнодорожники предложили порту предоставить гарантийные письма отправителей об объемах запланированных перевозок грузов ж/д транспортом через Бердянский порт.

"На сегодняшний день официальных ответов о гарантиях объемов в адрес общества не поступало", — сообщили в "Укрзализныце".

Как сообщалось, после строительства моста в Керченском проливе грузооборот украинских портов Азовского моря снизился.

Напомним:

В 2017 году морские порты Украины обработали 132,9 млн тонн грузов, что на 0,9% больше показателей 2016 года.

За пять лет украинские порты на Азове уменьшили перевалку почти вдвое.

Экономическая правда