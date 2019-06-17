Сооснователь "1+1": Коломойский – постоянный бизнес-партнер Зеленского, который ему что-то должен

Сооснователь и бывший владелец канала "1+1" Александр Роднянский считает, что для президента Владимира Зеленского будет серьезной проблемой договориться с олигархом, собственником "1+1" Игорем Коломойским.

Об этом телепродюсер, который сейчас проживает в РФ, заявил в интервью "Медузе".

Он уверен, что "Зеленский человек самостоятельный". "Тем не менее, Коломойский — его постоянный бизнес-партнер, которому наверняка он что-то должен", — сказал Роднянский.

На вопрос, станет ли Зеленский главным, экс-владелец "1+1" ответил: "Думаю, в известном смысле, конечно. Но с Коломойским договориться, поверьте, — серьезная проблема. Он Коломойскому должен. Ну, как? Слушайте: канал, деньги, охрана".

"Коломойский — сложный, многого желающий добиться партнер. В этих обстоятельствах, я думаю, Зеленский и вся его команда понимают и опасность, и сложность абсолютной зависимости от Коломойского. Это понимает любой человек в Украине, включая партнеров Коломойского. Поэтому я убежден, что они, конечно, будут играть в классическую украинскую политическую игру поддавки, в джиу-джитсу — поддавшись, оказаться наверху", - считает Роднянский.

В то же время, он отметил, что ему трудно судить, до какой степени Зеленский связан с Коломойским, а до какой самостоятелен.

Продюсер также заявил, что выдвижение Зеленского в президенты воспринималось как ответ Коломойского олигарху Виктору Пинчуку.

"Тогда появление Зеленского воспринималось как ответ Коломойского своему извечному оппоненту и другу Пинчуку. Потому что [несостоявшееся] выдвижение [музыканта Святослава] Вакарчука связано было с Пинчуком", — сказал Роднянский.

Он также прогнозирует, что Зеленский в ходе своего президентства столкнется с огромным непониманием и нелюбовью.

"Ему предстоят страшные дни, месяцы и годы. И честно говоря, ему не позавидуешь, и я убежден в том, что нелюбовь к нему еще даже не начиналась. Все произойдет, и он столкнется и с чудовищным непониманием, и, может быть, унижением, и, вероятно, оскорблениями. Все это предстоит", — сказал Роднянский.

Напомним:

21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.

Журналисты отметили, что в каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.

Практически сразу после победы Зеленского Коломойский вернулся в Украину. Кроме того, у олигарха появился шанс вернуть себе "Приватбанк", хотя он говорил, что рассчитывает только на компенсацию за него.

Сам Зеленский заявлял, что не планирует выступать на стороне бывших владельцев "Приватбанка". Зеленский также неоднократно заявлял, что не зависит от Коломойского.