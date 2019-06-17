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G20 договорились о борьбе с пластиком в океанах

Понедельник, 17 июня 2019, 09:55
 

Министры охраны окружающей среды стран "большой двадцатки" достигли соглашения по сокращению пластиковых отходов в мировом океане.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщает издание, такое решение было принято накануне на саммите "большой двадцатки" в Японии.

Это первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане.

В договоре сформулированы общие для всех правила по борьбе с пластиковым загрязнением, заявил министр охраны окружающей среды Японии Ёсиаки Харада по окончании двухдневной встречи.

В соглашении прописаны конкретные меры против загрязнения пластиковыми отходами, предусмотрена поддержка инноваций в этой области и улучшение научных методов анализа и наблюдения.

В то же время некоторые формулировки соглашения остаются весьма расплывчатыми, а его выполнение будет осуществляться на добровольных началах.

Кроме того, раз в год предполагается выпускать отчет о том, как продвигается работа по борьбе с пластиковыми отходами.

Соглашение, достигнутое на саммите G20 - лишь первый шаг к решению проблемы, недостаточно рассчитывать только на добровольные действия, заявили в японском отделении Greenpeace.

Необходимо принять обязательные для всех правила по борьбе с пластиковыми отходами с четко прописанными целями и планом действий.

Ежегодно мировой океан принимает около восьми миллионов тонн пластикового мусора. Наибольшую опасность представляет микропластик - частицы размером менее пяти миллиметров, проникающие в  организмы морских жителей и птиц. Они могут попадать и в человеческую пищу.

Ранее более 180 стран в Женеве заключили глобальный пакт по борьбе с пластиковым мусором. 

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G20 Япония экология

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