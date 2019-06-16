В США "зеленые" электростанции впервые превзошли угольные по мощности

В апреле электростанции на возобновляемых источниках энергии впервые превзошли по мощностям электростанции на базе угля.

Об этом свидетельствует отчёт Федеральной комиссии по регулированию энергетики США (FERC), пишет ITC.

Это означает, что они теперь могут производить больше чистой энергии, которая становится дешевле.

В 2016 году уголь утратил статус короля энергетической отрасли США в значительной степени из-за так называемого бума сланцевого газа. В штатах появилось много дешёвого природного газа, который использовали в целях получения энергии.

В апреле текущего года общая генерирующая мощность электростанций на базе угля составила 257,48 ГВт. Суммарная установленная мощность возобновляемой электроэнергии, включая солнечный свет, водные потоки, ветер и геотермальную теплоту, достигла 257,53 ГВт.

Таким образом доля мощностей электростанций на базе возобновляемых источников энергии составила 21,56%, тогда как доля угольных электростанций снизилась с 23,04% до 21,55%. Разница незначительная, но важен сам факт, который позволяет предположить, что в ближайшие месяцы этот разрыв увеличится.

В отчёте FERC также отмечается, что доля "зелёной" энергии в США ежегодно растёт в среднем на 1%, поэтому к 2022 году на неё будет приходиться почти четверть всех имеющихся в штатах установленных мощностей.

Тем временем аппетиты американцев к использованию угля продолжают снижаться.

По данным Управления по энергетической информации США, с момента своего пика в 2008 году потребление угля в США достигло самого низкого за последние 40 лет уровня.