Администрация президента подаст в Кабмин свою версию PSO на рынке электроэнергии

Администрация президента представит правительству свою версию проекта постановления о возложении публичных спецобязательств (Public Service Obligation, PSO) по поставке электроэнергии для нужд населения.

Об этом заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус на пресс-конференции в Киеве 14 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как пояснил Герус, Администрация это сделает для того, чтобы "наладить конструктивную работу с правительством".

"Мы предварительно договорились, что Администрация президента даст свою версию этого постановления по спецобязательствам, и она может несколько отличаться от правительственной. Но правительство пообещало ее рассмотреть", – сказал он.

Герус отметил, что в данном случае лучше постараться дать конструктивные предложения, чем пытаться останавливать принятые правительством документы.

"Так это сложный юридический путь и не каждый документ можно остановить", - пояснил он.

Также Герус уточнил, что, по его информации, принятая на заседании 12 июня последняя версия постановления правительства по PSO предполагает продажу по спецобязательствам 90% электроэнергии "Энергоатома" и 20% – "Укргидроэнерго".

Как сообщалось, правительство заявляет о принятия всей необходимой нормативной базы для запуска рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, тогда как президент Владимир Зеленский уже предложил парламенту отсрочить введение рынка на год.

В частности, 10 июня, президент внес в Верховную Раду два законопроекта - о рынке электроэнергии и об альтернативных источниках энергии.

Экономическая правда