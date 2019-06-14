Новости 14 июня: новый владелец телеканала ZIK, 4G в киевском метро и цены на газ

О технологиях. В киевском метро планируют запустить 4G уже в конце 2019 года.

О "Роттердам +". В Украине могут заменить "Роттердам +" на "Роттердам-", соответствующий законопроект внесет в парламент президент Владимир Зеленский.

Об аукционах. Фонд гарантирования видит сговор в попытке купить активы Дельта Банка за 4% и намерен заблокировать эту покупку.

О ценах на газ. "Нафтогаз" снова объявил о снижении цены на газ для населения, как его 12 июня обязало правительство.

Об аудите "Укроборонпрома". Кабмин отменил собственное распоряжение о выделении 32 миллионов на аудит "Укроборонпрома".

О работе в Украине. Работы в агросфере стало вдвое больше, при этом больше всего платят на Закарпатье - почти 12 000 гривен.

О коррупции. Двух директоров предприятий подозревают в присвоении 14 млн долларов "Укртрансгаза".

О медиа. 14 июня народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак, который является соратником Виктора Медведчука, стал владельцем еще одного телеканала - ZIK.

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