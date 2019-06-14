Работы в агросфере стало вдвое больше, самые большие зарплаты - на Закарпатье

Количество вариантов работы на постоянной основе с марта по апрель выросло на 15%, а к началу летнего сезона прирост составил 52%.

Об этом рассказали аналитики OLX Работа.

Так, работу с высокой зарплатой следует искать в Закарпатской области, где в среднем платят 11 500 грн, но количество предложений там самое низкое по Украине.

Наиболее востребованными оказались вакансии: тракториста, разнорабочего, оператора техника, пилорамника и садовника.

"Спектр вакансий в агросфере широкий и работники имеют возможность выбора работы, которая им больше всего по душе. Согласно аналитики OLX Работа, сегодня самыми популярными профессиями являются трактористы, в среднем им предлагают 12 000 грн", - рассказали аналитики.

В топ-3 востребованных специальностей вошли также разнорабочие - 8700 грн и операторы - 9700 грн. А закрывают пятерку садоводы, им сейчас готовы платить в среднем - 9100 грн.

Кроме востребованных работ летом можно найти более редкие, но хорошо оплачиваемые, рассказали аналитики.

"Например, есть вариант поехать в деревню на сбор бузины. Зарплату обещают не абы какую, а 50000 грн. Также 30000 грн предлагают технологам, которые готовы выращивать шампиньоны под Киевом в Марьяновке", - говорится в сообщении.

Зарплаты в различных областях варьируются в зависимости от объема и специфики работы.

"Больше всего работодатели готовы платить в Закарпатской области, но трудоустроиться там непросто, потому что количество вакансий наименьшее по Украине", - отметили аналитики.

Они также отмечают, что на Западной Украине в целом наблюдается наименьшее количество вакансий в агросфере. Исключением является Львовская область.

"Наиболее оптимальное соотношение зарплаты и предложений в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Доля вакансий в этих областях самая высокая, как и вознаграждение за труд", - рассказали аналитики.

Топ-5 областей с высокой зарплатой в агросфере:

Закарпатская область - 11 500 грн;

Черкасская область - 10 900 грн;

Киевская область - 10 700 грн;

Житомирская область - 10 000 грн;

Волынская область - 10 750 грн.

Напомним:

Ранее в OLX рассказали, какая работа для студентов есть на лето.

Стоит отметить, что 3,2-9 млн украинском постоянно или временно работают за рубежом. А после первого тура президентских выборов популярность запроса "эмиграция" в Украине выросла и достигла максимума с начала 2013 года.

Недостаток кадров уже стал проблемой для бизнеса и будет углубляться.

О том, где больше всего вакансий за рубежом для украинцев и на что хватит денег после года работы за рубежом читайте в публикации ЭП: "Трудовые мигранты. В каких государствах украинцам работать выгоднее".

Экономическая правда