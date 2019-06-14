НБУ призвал бизнес перестать декларировать имущество и счета за рубежом

После вступления в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях" бизнесу больше не нужно подавать декларации о валютных ценностях и другом имуществе, находящемся за пределами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Бизнес не должен подавать декларации о валютных ценностях и другом имуществе, находящемся за пределами Украины, после вступления в силу 7 февраля 2019 года Закона Украины "О валюте и валютных операциях". Несмотря на отмену еще в феврале этого года требования подавать декларации, бизнес продолжает это делать", - говорится в сообщении.

Только за последние два месяца Национальный банк Украины официально вернул около 200 таких деклараций.

Ранее в декларациях необходимо было предоставлять информацию, в частности о депозитах и вкладах в иностранных банках; средствах филиалов, находящихся за рубежом; суммах перечисленных за границу средств; имуществе и товарах, которые переданы зарубежным филиалам; сумме доходов, полученных за пределами Украины; сумме уплаченных за границей налогов и прочее.

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