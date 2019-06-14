В Италии придумали, как заставить население достать деньги "из-под матраса"

Глава МВС Италии Маттео Сальвини предложил амнистировать итальянцев, которые прячут миллиарды незадекларированных евро в банковских депозитных ячейках, если они заплатят 15% налога на наличные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Описывая этот шаг как соглашение о "фискальном перемирии" для итальянцев, которые спрятали деньги, вице-премьер заявил, что "государство получит миллиарды, которые оно может реинвестировать для роста".

Считается, что итальянцы хранят около 200 миллиардов евро в 1,5 миллионах банковских ячейках, эти деньги часто является результатом незаявленных доходов.

Предыдущее левоцентристское правительство Италии также рассматривало вопрос об амнистии в обмен на одноразовый платеж, но отказалось от идеи, считая, что решение равнозначно отмыванию денег государством.

Огромное количество денег, хранящихся в банковских ячейках, стимулировало появление грабителей банков, называемых "кассетари", которые специализируются на вскрытии ячеек. В октябре банда "кассеттари" ворвалась в банк в районе северного Рима, где живут юристы, врачи и банкиры, и провела выходные, сверля десятки ячеек.

Европейская правда