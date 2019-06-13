Новости 13 июня: О деньгах международных партнеров, деолигархизации и ракетных двигателях

О чем все говорили сегодня?

О самых стабильных госпредприятиях. "Украэрорух", Мариупольский морской торговый порт и Администрация морских портов являются наиболее стабильными государственными предприятиями в Украине.

О красной ленте на тортах. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации "Рошен" против Министерства экономического развития и торговли и ГП "Укрпатент" относительно регистрации знака в виде "красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий".

О средствах международных партнеров. По состоянию на 1 июня 2019 года использование средств международных финансовый организаций Украины выросло на 286,86 миллиона долларов и 141,15 миллиона евро по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

О деолигархизации. Ахметов проиграл суд Коломойскому на 1,3 миллиарда: Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ООО "Спирит Финанс" в ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат".

О ракетных двигателях. В ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" оптимистично оценивают потенциал украинского-американского сотрудничества в области ракетного двигателестроения и отрабатывают планы создания в США производства ракетных двигателей.

О деле Приватбанка. Национальный банк подал в Высший совет правосудия две жалобы на судей Окружного административного суда Киева и судью Печерского районного суда города за неподобающее поведение во время рассмотрения дел о национализации Приватбанка.

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