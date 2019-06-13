"Любимые" фирмы "Укрзализныци" снова поделили тендер на поставку масел

Центр обеспечения производства ПАО "Укрзализныця" по результатам трех тендеров заказал у компаний "Мироил" (официальный дилер "Торгового дома "Агринол") и "Торум" (входит в орбиту "Трейд Комодити") 1197 т масел и смазочных материалов.

Об этом свидетельствуют копии контрактов от 5 и 7 июня, опубликованные в системе ProZorro, передает enkorr.

"Укрзализныця" законтрактовала у "Торума" 273 т ресурса по семи позициям, в том числе на поставку солидола, редукторного и железнодорожного масел. Сумма контракта составила 14,5 млн грн. Согласно паспортам качества, компания отгрузит масла производства бердянского завода "Агринол" и столичного КСМ.

"Мироил" подписал " с УЗ договоры по двум тендерам на 649 т и 275 т продукта. Все масла — производства завода "Агринол", а общая сума двух контрактов составила 38,7 млн грн.

По остальным четырем тендерам, предполагающим закупку около 10 тыс. т масел и смазочных материалов на сумму более 450 млн грн, договоры не подписаны — участники проходят процедуру квалификации. Кроме того, по имеющимся данным, "Торум" обжалует два тендера в судебном порядке.

В начале июня "Укрзализныця" заключила договор займа масел и смазочных материалов объемом 840 т с компанией "Мироил".

Дилер "Мироил", как и завод-производитель "Агринол", по данным "Экономической правды", контролируются депутатом Александром Пономаревым.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил газете "Зеркало недели", что "Укрзализныця" искусственно ограничивает конкуренцию на тендерах по закупке масел и приобретает их с наценкой до 56% от рыночной цены. Из-за этого железнодорожный оператор ежегодно переплачивает около 150 млн грн.

По итогам 2018 года "Агринол" поставил "Укрзализныци" 7,941 тыс. т смазочных материалов. Еще 7,861 тыс. тонн обеспечили компании из группы "Трейд Коммодити". Других поставщиков в 2018 г. не было.