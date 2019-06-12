Еврокомиссия напомнила о необходимости готовиться к жесткому Brexit

Еврокомиссия заявила, что Brexit без соглашения все еще "очень возможен", поэтому возобновила свою подготовку к нему и рекомендовала государствам-членам, компаниям и гражданам быть готовыми к ожидаемым экономическим последствиям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на документ Еврокомиссии, опубликованный к саммиту лидеров ЕС.

"В свете неопределенности в Соединенном Королевстве по поводу ратификации соглашения о выходе и общей внутриполитической ситуации сценарий Brexit без соглашения 1 ноября 2019 года во многом остается возможным, хотя и нежелательным результатом", - говорится в документе.

В Еврокомиссии заявили, что в ближайшие месяцы перед выходом Великобритании, запланированным на 31 октября, будут уделять особое внимание важнейшим сферам, включая права граждан, финансовые услуги, транспорт и рыболовство.

Еврокомиссия, которая взаимодействует в процессе Brexit с Лондоном от имени 27 государств-членов блока, заявила, что чрезвычайные меры на случай жесткого выхода Британии из ЕС остаются "соответствующими своему назначению".

"Тем не менее, комиссия будет продолжать следить за политическими событиями и оценивать, есть ли необходимость расширения уже принятых мер", - говорится в документе ЕК.

Как сообщалось, Ирландия должна будет построить пограничные инспекционные посты, чтобы продолжать импортировать товары из Северной Ирландии в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Европейская правда