У Фирташа назвали политической позицию АМКУ по монополии на рынке удобрений

Group DF Дмитрия Фирташа уверена в том, что работает строго в рамках законодательного поля Украины, и намерена защищать свою позицию перед АМКУ, а по необходимости, и в суде.

Об этом говорится в заявлении Group DF в ответ на предварительные выводы АМКУ по результатам расследования по предприятиям группы.

"Предприятия Группы получили предварительные результаты расследования АМКУ, однако информации, содержащейся в полученных документах, недостаточно для проведения правовой и экономической оценки сделанных АМКУ предварительных выводов", - говорится в заявлении.

Group DF направила ходатайства в адрес АМКУ с целью получения доступа к материалам расследования. На сегодняшний день доступ к материалам не предоставлен.

"В то же время, ряд утверждений, имеющих критическое значение, которые содержатся в высказываниях чиновников АМКУ и предварительных результатах расследования, являются преждевременными и спорными. Поэтому мы расцениваем подобные заявления как очередную попытку заработать себе политические баллы на фоне смены политического руководства страны и предстоящих выборов нового Парламента", - утверждают в группе.

Напомним:

Председатель АМКУ Юрий Терентьев сообщил, что комитет признал международную группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений, ей угрожает штраф.

Ранее одна из государственных уполномоченных АМКУ Агия Загребельская в интервью ЭП рассказала, почему это дело тормозят, и об еще одном деле о группе Фирташа.

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