США предоставят Украине почти 700 миллионов долларов техпомощи

США в 2019 финансовом году предоставят свыше 695 миллионов долларов технической помощи на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарной помощи.

Об этом рассказал экономический советник посольства США Джон Шютте в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше 695 млн долл. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", - сказал Шютте.

Он отметил, что Конгресс США определит будущий уровень помощи и какие виды программ будут финансироваться.

Напомним:

В 2018 году в Украине реализовывалось 618 проектов международной технической помощи общей сметной стоимостью 6,6 млрд долл. Это на 109 проектов (почти на 1 млрд долларов) техпомощи больше, чем в 2017 году.

Крупнейшими донорами в 2018 году для Украины были: США - более 2 млрд долларов (124 проекта), ЕБРР - 759,7 млн долларов (44 проекта), ЕС - 522,3 млн долларов (235 проектов), Германия - 386,9 млн долларов (39 проектов), Канада - 152,3 млн долларов (18 проектов).

Экономическая правда