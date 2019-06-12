НБУ забрал лицензию у платежного сервиса "Центр интернет платежей"

Национальный банк отозвал лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов у ООО "Центр интернет платежей".

Такое решение регулятор принял 11 июня, сообщает пресс-служба НБУ.

"Решение принято учитывая прекращение предоставления услуг по переводу средств более чем на 180 календарных дней и невозобноявлении такой деятельности в течение 90 календарных дней со дня уведомления об этом НБУ в соответствии с положением о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утвержденного постановлением правления НБУ от 17 августа 2017 года №80", - говорится в сообщении.

До 25 мая 2018 года ООО "Центр интернет платежей" было участником внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UА.

После отмены 25 мая 2018 года регистрации WebMoney.RU ООО "Центр интернет платежей" не оказывало услуги по переводу средств в национальной валюте и не стало участником единой платежной системы в Украине.

Ранее Нацбанк сообщал о том, что в Украине появилась еще одна платежная система – "ЮАПЕЙ".

Экономическая правда