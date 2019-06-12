Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам банка Курченко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты вкладчикам АО "Брокбизнесбанк".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"10 июня 2019 уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию АО "Брокбизнесбанк" были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований", - сообщил ФГВФЛ.

"В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении 10 июня 2019 выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО "Брокбизнесбанк", - говорится в сообщении.

Напомним:

В июне 2014 года Нацбанк принял решение ликвидировать неплатежеспособный "Брокбизнесбанк".

Бывший топ-менеджер "Брокбизнесбанка" Юрий Виноград, который признал вину в содействии выведению из банка более 1,4 млрд гривен, в январе 2018 года был приговорен к 5 годам лишения свободы условно.

В марте 2019 года Генпрокуратура завершила расследование против Курченко. По версии следствия, беглый олигарх причастен, среди прочего, к завладению деньгами нескольких банков с последующим отмыванием этих средств: 787,4 млн гривень Национального банка, 4,7 млн гривен "Реал Банк", 2,3 млрд гривен "Брокбизнесбанка", 502 млн "Укргазбанк".