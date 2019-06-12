Нацбанк обещает защищать потребителей финуслуг: как именно

В Украине появится новый механизм защиты прав потребителей финансовых услуг, предусматривающий ответственность банков и небанковских финансовых учреждений за качество предлагаемых ими услуг.

Об этом шла речь на Форуме по финансовой инклюзии, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"НБУ подготовил Концепцию защиты прав потребителей финансовых услуг, которой предусмотрена ответственность банков и небанковских финансовых учреждений за качество предлагаемых ими услуг. Она меняет подходы для банков и небанковских финучреждений к раскрытию информации о стоимости услуг и правил их общения с клиентами", - говорится в сообщении.

Таким образом Нацбанк планирует обеспечить украинцев достоверной информацией о стоимости финансовых услуг и условий их получения.

В то же время в структуре НБУ будет создано отдельное управление, которое будет заниматься защитой прав клиентов финансовых учреждений.

"НБУ пытается построить финансовую эко-систему, которая будет пользоваться доверием. Запуск системы защиты прав потребителей финансовых услуг - ключевой ее элемент", - отметили в НБУ.

Также сообщается, что Национальный банк заранее обнародует проекты соответствующих документов на своем веб-сайте. Таким образом банки, другие финучреждения и общественность смогут с ними ознакомиться и предоставить предложения, отметили в Центробанке.

Напомним, что ранее в Нацбанке рассказали о запуске новой платежной системы под названием "ЮАПЕЙ".

Экономическая правда