СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 миллионов ​​долларов

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн ​​долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточняют, о каком банке идет речь.

По заключению специалистов СБУ, сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.

Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.