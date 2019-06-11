Украинские банки сократили портфель ОВГЗ на 1,57 миллиарда, нерезиденты – увеличили на 0,76 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа украинских банков 11 июня уменьшился на 1,571 миллиарда гривень (на 0,4%) - до 359,294 миллиарда гривень.

Об этом сообщил Национальный банк.



При этом объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, нерезидентов - увеличился на 0,765 млрд грн (на 1,7%) – до 44,64 млрд грн, тогда как юрлиц – сократился на 0,093 (на 0,4%), до 25,669 млд грн, физлиц –на 0,033 млрд грн (на 0,3%) до 9,49 млрд грн.

Согласно информации центробанка, в целом портфель ОВГЗ уменьшился на 0,932 млрд грн - до 776,181 млрд грн.

Напомним:

Минфин с начала года привлек на внутреннем рынке 147 миллиардов. Благодаря этому удалось профинансировать госбюджет в запланированных объемах.

В течение этого периода выросли объемы инвестирования в ОВГЗ нерезидентов, коммерческих банков и физических лиц.

Так, по состоянию на апрель иностранцы увеличили свой портфель ОВГЗ еще на 2 миллиарда.

Также напомним, что с конца мая украинцы могут покупать ОВГЗ онлайн, что ранее было невозможно.

Экономическая правда