Украинские банки сократили портфель ОВГЗ на 1,57 миллиарда, нерезиденты – увеличили на 0,76 миллиарда
Портфель облигаций внутреннего государственного займа украинских банков 11 июня уменьшился на 1,571 миллиарда гривень (на 0,4%) - до 359,294 миллиарда гривень.
Об этом сообщил Национальный банк.
При этом объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, нерезидентов - увеличился на 0,765 млрд грн (на 1,7%) – до 44,64 млрд грн, тогда как юрлиц – сократился на 0,093 (на 0,4%), до 25,669 млд грн, физлиц –на 0,033 млрд грн (на 0,3%) до 9,49 млрд грн.
Согласно информации центробанка, в целом портфель ОВГЗ уменьшился на 0,932 млрд грн - до 776,181 млрд грн.
Напомним:
Минфин с начала года привлек на внутреннем рынке 147 миллиардов. Благодаря этому удалось профинансировать госбюджет в запланированных объемах.
В течение этого периода выросли объемы инвестирования в ОВГЗ нерезидентов, коммерческих банков и физических лиц.
Так, по состоянию на апрель иностранцы увеличили свой портфель ОВГЗ еще на 2 миллиарда.
Также напомним, что с конца мая украинцы могут покупать ОВГЗ онлайн, что ранее было невозможно.
Экономическая правда
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