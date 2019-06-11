Все разделы
Укр / Рус

Омелян: Авиаперевозки удвоились, очередь за "Укрзализныцей"

Вторник, 11 июня 2019, 10:53

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает быстрый рост украинской авиационной отрасли примером успешности реформ правительства Владимира Гройсмана.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", находясь в Лондоне 7 июня.

"Мы побили все европейские рекорды роста авиасообщения. Аэропорты растут с темпами 30-50% и выше. Благодаря той реформе, путем установления нормального прозрачного конкурентного рынка, которую мы провели, авиаперевозки удвоились", – рассказал Омелян.

Также, по его словам, Украина впервые с 1980-х годов начала капитальное строительство дорог, создав прозрачные условия для работы около 40 компаний в отрасли, где, как он утверждает, "раньше работали одна-две фирмы, приближенные к премьер-министру, или одному из министров".

Министр инфраструктуры сказал, что следующей большой задачей в области инфраструктуры является реформирование "Укрзализныци".

"Меня сильно беспокоит "Укрзализныця", поскольку ее потенциал перевозки грузов и пассажиров огромен. "Укрзализныця" долго была государством в государстве со своими правилами, с диким влиянием политических групп и олигархов", – сказал он.

"Я бы очень хотел, чтобы эта реформа удалась. Как каждый украинец заметил реформу авиации, когда за билеты платят почти в 10 раз меньше, так успешную реформу "Укрзализныци" заметит каждый украинец", – добавил министр инфраструктуры.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиаперевозки Укрзализныця Омелян

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Недострой" десятилетия: в "Борисполе" запустили многоуровневый паркинг 25 мая 2019, 11:00
Жесткая посадка: почему разоряются авиакомпании-гиганты 8 мая 2019, 08:15
Госавиаслужба разрешил компании Коломойского летать из Одессы в Тель-Авив 7 мая 2019, 12:41
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!