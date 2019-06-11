Омелян: Авиаперевозки удвоились, очередь за "Укрзализныцей"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает быстрый рост украинской авиационной отрасли примером успешности реформ правительства Владимира Гройсмана.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", находясь в Лондоне 7 июня.

"Мы побили все европейские рекорды роста авиасообщения. Аэропорты растут с темпами 30-50% и выше. Благодаря той реформе, путем установления нормального прозрачного конкурентного рынка, которую мы провели, авиаперевозки удвоились", – рассказал Омелян.

Также, по его словам, Украина впервые с 1980-х годов начала капитальное строительство дорог, создав прозрачные условия для работы около 40 компаний в отрасли, где, как он утверждает, "раньше работали одна-две фирмы, приближенные к премьер-министру, или одному из министров".

Министр инфраструктуры сказал, что следующей большой задачей в области инфраструктуры является реформирование "Укрзализныци".

"Меня сильно беспокоит "Укрзализныця", поскольку ее потенциал перевозки грузов и пассажиров огромен. "Укрзализныця" долго была государством в государстве со своими правилами, с диким влиянием политических групп и олигархов", – сказал он.

"Я бы очень хотел, чтобы эта реформа удалась. Как каждый украинец заметил реформу авиации, когда за билеты платят почти в 10 раз меньше, так успешную реформу "Укрзализныци" заметит каждый украинец", – добавил министр инфраструктуры.

Украинская правда