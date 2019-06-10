"Нафтогаз" уплатил в бюджет почти 50 миллиардов за 5 месяцев - Коболев
С начала года НАК "Нафтогаз Укрины" уплатил в бюджет страны 50 миллиардов гривень.
Об этом в Facebook написал глава НАК Андрей Коболев.
"16% наполнения бюджета Украины - почти 50 млрд грн - именно столько налогов заплатил Нафтогаз за 5 месяцев этого года", - написал он.
Коболев напомнил, что пять лет назад ситуация была обратной.
"В 2014 государство влило в НАК на 77 млрд грн больше, чем получило от компании", - отметил глава "Нафтогаза".
Он добавил, что тогда мало кто верил в саму возможность изменений. А сейчас факт прибыльности компании воспринимается как данность.
Коболев подчеркнул: для того, чтобы такое положение дел было постоянным, нужно еще многое сделать. Главное, по его словам, это:
Завершение корпоративной реформы "Нафтогаза" по усилению роли независимого наблюдательного совета, трансформация группы;
Качественный и своевременный анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator)
Полноценный доступ "Нафтогаза" к новым лицензиям и обеспечения источников финансирования для наращивания добычи.
Напомним, что расходы на зарплату аппарата "Нафтогаза" за три года выросли в 10 раз.
Экономическая правда
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