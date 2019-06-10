Принятый механизм PSO приведет к росту цены электроэнергии для промышленности на 40% – письмо к правительству

Утвержденный Кабинетом министров 5 июня механизм возложения специальных обязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения неизбежно приведет к росту цены для небытовых потребителей на 40%.

Об этом идет речь в письме НЭК "Укрэнерго" к премьер-министру Владимиру Гройсману, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Как отмечено в документе, в настоящее время в тарифе на услуги компании по диспетчерскому управлению не предусмотрены средства на компенсацию поставщикам универсальных услуг расходов, связанных с выполнением ими спецобязательств.

В случае если Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предусмотрит соответствующую компенсацию, то она может быть включена только в тариф компании на передачу электроэнергии.

Как отмечается в письме, это неизбежно приведет к росту цен для всех категорий потребителей, кроме населения.

"Речь идет в первую очередь об украинском бизнесе, в частности, промышленности, для которой стоимость э/э по расчетам НКРЭКУ вырастет как минимум на 40%, в том числе и за счет включения в тариф "Укрэнерго" указанных расходов", – отмечено в тексте письма.

В своем письме компания также обращает внимание правительства на то, что утвержденный механизм PSO технически невозможен для реализации по отношению к населению, проживающему на территории острова Бурштынской ТЭС.

Кроме того, в документе отмечено, что механизм содержит риски безопасности функционирования объединенной энергосистемы Украины.

"Это может стать следствием несвоевременных расчетов потребителей, при которых НЭК будет вынуждено осуществлять компенсацию поставщикам за счет других видов деятельности оператора системы распределения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее НКРЭКУ предложила доработать проект постановления Кабинета министров о возложении специальных обязанностей на рынке электрической энергии.

Отмечалось, что реализация решения правительства принесет дополнительную нагрузку на промышленность и бюджет примерно на 37 млрд грн в год.

Напоминаем:

Кабинет министров возложил публичные спецобязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи "Укрэнерго".

Премьер-министр Владимир Гройсман при принятии документа заявил, что таким образом правительство предотвратит рост цены для населения в новом рынке.

Согласно проекту постановления, "Энергоатом" будет продавать на электронных аукционах для целей выполнения PSO не более 60% своей электроэнергии, "Укргидроэнерго" – не более 20%.

Эта электроэнергия будет реализовываться поставщикам универсальной услуги для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленного Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг уровня.

При этом, согласно решению правительства, ПУУ будут покупать на аукционах не более 80% э/э, необходимой для обеспечения бытовых потребителей.

Остальное - компенсируется за счет тарифной выручки "Укрэнерго".

Объемы PSO будет определять НКРЭКУ.

Экономическая правда