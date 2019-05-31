Forbes возвращается в Украину — СМИ

Издание Forbes до конца 2019 года вернется в Украину.

Об этом сообщает AIN.ua со ссылкой на источники.

По этим данным, издателем выступит словацкая компания Barecz & Conrad Media. Она уже владеет другими франшизами Forbes в четырех странах: Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии. Украина станет пятым рынком для издательства.

Имея опыт, компания планирует взяться за издание в Украине, избежав прежних ошибок, отметил источник.

На данный момент у "Forbes Украина" уже есть главный редактор, на его поиск ушло несколько месяцев. Это известный медиаменеджер, его имя пока не называют. Сейчас идет подбор команды. На подготовку к запуску может уйти до полугода.

Право на выпуск "Forbes Украина" основатель компании UMH Борис Ложкин получил в 2009 году, а в марте 2011-го вышел первый номер. Как описывало издание Forbes историю Ложкина, впервые план о покупке глянца появился еще в 2002-ом, но реальные переговоры начались только в 2008 году.

В 2013-ом Ложкин продал свою компанию UMH, в которую также входило издание Forbes, теперь уже беглому олигарху Сергею Курченко. В том же году 13 членов редакции оставили издание, ушел и главред — Владимир Федорин. Все они заявили о давлении и цензуре.

В 2014-ом центральный офис Forbes Inc. решил отозвать лицензию у местного Forbes, но столкнулся с сопротивлением локального менеджмента. Это стало причиной длительного противоборства и судов. В "Forbes Украина" настаивали, что лицензия продлена до 2018-го и отдавать ее не будут, поскольку цензуры в издании нет. Американцы всячески пытались запретить использование бренда в Украине.

В итоге, последний номер "Forbes Украина" вышел в 2017-ом году, после этого еще некоторое время работал сайт, но в середине 2017-го перестал обновляться и он). Причиной остановки работы "Forbes Украина" стали финансовые проблемы у издателя — UMH.

Американские представители Forbes Inc. искали в Украине всех, кто был готов взяться за работу над новым "Forbes Украина". Но в результате издателя нашли за границей.

По минимальным подсчетам AIN.ua, в работу редакции необходимо вкладывать от 30 до 50 тысяч долларов ежемесячно, а также заплатить 100 тысяч долларов за лицензию.

Напомним, в обновленном рейтинге самых богатых людей мира, составленном журналом Forbes, Ринат Ахметов занял 272-е место.