"Укроборонпром" объяснил, почему Минобороны не платит за содержание имущества

"Укроборонпром" давно и неоднократно поднимал вопрос о заключении договоров о хранении имущества Минобороны, но только в этом году его начали решать.

Об этом говорится в комментарии концерна в ответ на публикацию на ЭП.

В материале, в частности, говорится, что через неурегулированные вопросы пребывания на территориях оборонно-промышленных предприятий военного имущества министерства обороны Украины участники концерна терпят финансовые убытки.

В концерне признают, что на сегодня на территориях предприятий-участников действительно находится военное имущество, являющееся собственностью Минобороны.

"ГК "Укроборонпром", начиная с момента своего создания, неоднократно поднимал вопрос о проведении инвентаризации вооружения и военной техники (имущества), которое состоит на учете Минобороны, а также о необходимости заключения договоров ответственного хранения между предприятиями Концерна и субъектами хозяйствования, относятся к МОУ", - говорится в комментарии.

Лишь после создания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины в министерстве обороны были созданы инвентаризационные комиссии, ответственные за проведение внеплановой инвентаризации военного имущества.

Вышеупомянутые комиссии начали работу с 1 апреля 2019 года, которая сейчас продолжается, сообщил "Укроборонпром".

Результаты работы комиссий позволят привести учет вооружения и военной техники в соответствии с действующим законодательством, отметили в концерне.

Отмечается, что по итогам инвентаризации комиссии должны подготовить предложения по дальнейшему использованию военного имущества. В частности, того, что находится на учете Минобороны сверх установленных норм обеспечения, или же с отработанным ресурсом или превышенным сроком хранения.