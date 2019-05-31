Зеленский боится монополистов на рынке энергетики

Украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания с участием членов Совета национальной безопасности и обороны, посвященной энергетической безопасности, сообщается на сайте АП.

"В течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%. Украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из разных источников", - заявил Зеленский.

Он добавил, что несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет.

"Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - отметил он.

Зеленский также напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы.

"И ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков", - добавил он.

И напомнил, что с 1 июля в Украине должен заработать очередной этап рынке электроэнергии.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - подчеркнул Зеленский.

Напомним:

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

24 мая представительство Европейского Союза рекомендовало отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

27 мая Европейский банк реконструкции и развития присоединился к другим международным партнерам в рекомендации отложить запуск нового рынка электроэнергии на некоторый срок с учетом того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

Ранее в ЕБРР также заявили, что не видят четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля.

Всемирный банк поддерживает Закон Украины "О рынке электрической энергии", направленный на внедрение конкуренции на рынке электроэнергии, однако рекомендует перенести запуск нового рынка на 1 октября.

28 мая комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

29 мая СБУ предупредила об угрозе нацбезопасности в случае запуска нового рынка э/э с 1 июля.

Экономическая правда