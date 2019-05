В замороженных ягодах из Украины, Румынии и Литвы обнаружили гепатит А

В замороженных ягодных смесях итальянской компании Danti Frutti di Bosco, ягоды для которых закупались в частности в Украине, Румынии и Литве, обнаружили гепатит А.

Об этом сообщает EastFruit на своем сайте.

"Продукция компании Danti Frutti di Bosco, которая продавалась в премиальной сети супермаркетов Coop, была сразу же отозвана и все потребители, которые её покупали, уведомлены об опасности", - говорится в сообщении.

Запись об обнаружении гепатита А в итальянских ягодах появилась в системе RASFF - the Rapid Alert System for Food and Feed (Система быстрого оповещения для продуктов и кормов).

Система сообщает, что партия замороженных ягод была отозвана.

Этот инцидент, по мнению участников рынка, может привести к очередному падению спроса на замороженные ягоды, что очень нежелательно для всех: и фермеров, и заморозчиков.

"Потому что потребление замороженных ягод, особенно для производства фруктово-ягодных смузи сейчас набрало хороших оборотов", - рассказали эксперты.

Отмечается, что эта история может затронуть и непосредственно Украину.

"Если учесть, что в Украине лишь семь производителей ягод имеют сертификат Global G.A.P., который хоть и не гарантирует отсутствие заражения, но всё-таки делает его значительно менее вероятным, у страны могут возникнуть проблемы с экспортом замороженных ягод уже в ближайшее время", -отметили эксперты.

Они добавили, что в Европе активно идут консультации относительно усиления методов контроля безопасности замороженных и свежих ягод.

А учитывая, что большинство производителей органической ягоды в Украине не имеют сертификата Global G.A.P., его отсутствие может стать для нашей страны не единственным требованиями для экспорта замороженных ягод.

Напомним, что за первые 10 месяцев текущего сезона Украина уже экспортировала 46 тыс. тонн замороженных фруктов и ягод, что на 35% больше, чем в предыдущем сезоне за тот же период. При этом выручка от экспорта за июнь – март была уже на 44% выше, чем в прошлом сезоне и достигла 77,6 млн долл.

Основными ягодами, которые экспортируются из Украины в замороженном виде остаются дикорастущая черника и культурные сорта малины. В последнее время активно растёт также экспорт замороженной украинской ягоды, сертифицированной как органическая согласно стандартам ЕС.

Также напомним, что ранее Украина побила рекорд по экспорту фруктов и орехов.

Экономическая правда