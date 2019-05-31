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Зеленский уволил голову Госпогранслужбы Цигикала

Пятница, 31 мая 2019, 17:01
 

Президент Владимир Зеленский уволил генерала армии Петра Цигикала с военной службы и освободил от должности председателя Государственной пограничной службы.

Соответствующие указы от 31 мая размещены на официальном сайте главы государства.

"Освободить Цигикала Петра Александровича от должности председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в одном документе.

"Уволить генерала армии Украины Цигикала Петра Александровича с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды", - говорится во втором указе. Причина увольнения не указана.

Цигикал возглавлял Государственную пограничную службу с июля 2017 года.

Получил звание генерала армии Украины 2 мая 2019 года.

Украинская правда

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Госпогранслужба Зеленский

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