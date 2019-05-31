Фонд гарантирования прокомментировал решение Верховного суда по банку "Крещатик"

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц подчеркивают, что любые судебные решения, которыми был бы признан противоправным вывод ПАО "КБ "Крещатик" с рынка, отсутствуют.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В Фонде гарантирования заявляют, что отмена судебных решений является важным еще и потому, что именно на них базировались Окружной административный суд. Киева и Шестой апелляционный административный суд, удовлетворив иск одного из акционеров банка "Крещатик" относительно отмены временной администрации и ликвидации банка, отзыва Нацбанком банковской лицензии. Фонд гарантирования вкладов и НБУ обжаловали это решение, а Кассационным административным судом в составе Верховного Суда открыты кассационные производства, рассмотрение дела ожидается.

"16 мая 2019 года Верховный Суд своим постановлением отменил все решения судов предыдущих инстанций по делу №826/6665/16 и направил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Речь идет об иске кредиторов ПАО "КБ "Крещатик" относительно признания противоправным и отмене решения НБУ об отнесении банка "Крещатик" к категории неплатежеспособных, который был удовлетворен постановлением Окружного административного суда г. Киева, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного административного суда и постановлением Высшего административного суда Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодня отсутствуют любые судебные решения, которыми был бы признан противоправным вывод ПАО "КБ "Крещатик" с рынка.

Напоминаем:

5 апреля 2016 года НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

Как известно, 24,9379% акций банка принадлежало Киевской городской государственной администрации.

Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

Накануне признания ПАО "КБ "Хрещатик" неплатежеспособным из банка было выведено 2,3 миллиарда гривень путем вложения средств в так называемые "бесценные" бумаги.

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Экономическая правда